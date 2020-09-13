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ديني

أكثر من 40 ألف تظلم على نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:49 م
الشيخ علي خليل، رئيس
الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
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محمد شحتة
كشف الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن الأعداد الإجمالية لطعون طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية منوها أنه تم استقبال 40250 تظلما على المواد حتى الآن.

وقال خليل لصدى البلد، إن إجمالي الطعون التي تم الحصول فيها على زيادة في الدرجات 7639 طعنا، وتم إضافتها للطلاب فور التحقق من ذلك مراعاة لمصالحهم.

وأضاف، أنه يجرى الآن تصحيح 4525 مادة، تم الطعن عليها من الطلاب.

وأشار إلى أن المحافظات الأكثر تظلما هي: الشرقية، الدقهلية، البحيرة، كفر الشيخ.

وذكر أن المواد الأكثر تظلما هي: الكيمياء، اللغة الإنجليزية، الأحياء، الفيزياء، ومادة الصرف.
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