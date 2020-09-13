أكثر من 40 ألف تظلم على نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية

كشف الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن الأعداد الإجمالية لطعون طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية منوها أنه تم استقبال 40250 تظلما على المواد حتى الآن.





وقال خليل لصدى البلد، إن إجمالي الطعون التي تم الحصول فيها على زيادة في الدرجات 7639 طعنا، وتم إضافتها للطلاب فور التحقق من ذلك مراعاة لمصالحهم.





وأضاف، أنه يجرى الآن تصحيح 4525 مادة، تم الطعن عليها من الطلاب.





وأشار إلى أن المحافظات الأكثر تظلما هي: الشرقية، الدقهلية، البحيرة، كفر الشيخ.



