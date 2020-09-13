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ليست المرة الأولى.. بطلة الجمهورية فى التجديف: سافرت من أسوان للقاهرة مشيا خلال 24 يوما فقط.. فيديو

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:46 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت جمانة إسماعيل، بطلة الجمهورية فى التجديف، إن تيار المياه وسرعة الرياح تؤثران على التجديف، بالإضافة إلى الدخول فى عشب النيل،لافتة إلى انها سافرت من المنيا إلى القاهرة خلال 5  أيام على لوح التجديف الخاص بها.


وأضافت جمانة خلال حديثها ببرنامج " انبوكس" المذاع على فضائية " صدى البلد 2"، أنها كانت تتناول المعلبات طوال رحلتها فى التجديف ، مشيرة إلى ان كافة عضلات البطن تكون مشدودة ولا يكون لديها قابلية للطعام طوال فترة التجديف ولكنها كانت تتناول الطعام فى فترة الليل وهى فترة الراحة لها خلال التجديف.

وتابعت ان التجديف فى النيل والعيش فيه لعدة أيام منعش وغير مخيف، منوهة أنها ليست المرة الاولى التى تسافر فيها من محافظة لمحافظة وحدها، حيث أنها سافرت مشيًا من اسوان للقاهرة من قبل خلال 24 يوما فقط.

وأوضحت ان تجربتها للسفر من أسوان للقاهرة شجعتها لتجربة التجديف والسفر من المنيا للقاهرة عن طريق التجديف .
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