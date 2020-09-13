وضعية السلطعون.. جي إم سي تعلن عن ميزة غامضة فى هامر الكهربائية

أعلنت مجموعة جنرال موتورز الأمريكية منذ فترة أنها ستعيد اسم هامر كسيارة كهربائية تحت علامتها التجارية جي إم سي .





ونشرت شركة جي إم سي مؤخرا فيديو تشويقى جديد كشفت من خلاله عن "وضعية السلطعون" أو Crab Mode، وهي ميزة جديدة ستوفرها هامر الكهربائية.





ولم تعلن الشركة عن اى تفاصيل حول الفيديو التشويقي الجديد "وضعية السلطعون" وتركه لتخيلات المشاهد ، ولكن يبدو من الصورة أنه سلطعون ذو مظهر ميكانيكي بجسم ثلاثي، يمثل على الأرجح المحركات الكهربائية الثلاثة التي ستتوفر في هامر .





وقالت الشركة : "الثوار الحقيقيون يشكلون اتجاههم الخاص"، ويدفعنا هذا التعليق للاعتقاد أن همر ستتحرك بطريقة فريدة لأن السلطعون لا يمكنه السير للأمام بسرعة".





وأضافت الشركة :" ترتبط أرجله بجوانب جسده وتنحني للخارج، ولهذا السبب يتحرك بشكل جانبي كثيرًا، وهي أسرع طريقة بالنسبة لهم لتجنب الحيوانات المفترسة ".





يذكر ان الشركة ستقوم بطرح جي إم سي هامر الكهربائية بشكل رسمي في الخريف المقبل .