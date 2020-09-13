بينهم طفل و3 سيدات.. إصابة 9 أشخاص في مشاجرة بالأعيرة النارية بسوهاج

أصيب 9 أشخاص إثر نشوب مُشاجرة بين ابناء عمومة، في قرية بطما في سوهاج، استخدم فيها الأسلحة النارية.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مركز شرطة طما بورود بلاغًا من مستشفى طما المركزي بوصول 9 مُصابين بمشاجرة بقرية قاو.





بالانتقال والفحص تبين نشوب مُشاجرة بين أبناء عمومة، لخلافات الجيرة ولهو الأطفال، أصيب على إثرها 9 أشخاص، من بينهم طفل و3 سيدات.





وينشر لكم "صدى البلد" أسماء مُصابي المُشاجرة:

سمير خلف، 56 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج.

عبدالكريم سمير، 28 عامًا، كسر بالركبة اليسرى.

نادية عبدالقادر، 55عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج.

حمادة محمد، 28 عامًا، كسر بالفك السفلي.

شادية عبد القادر، 25 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم.

كرم سمير، 9 سنوات، كسر بالمرفق الأيسر.

محمد خلف، 48 عامًا، كسر بالساعد الأيسر.

سيمرة خلف، 52 عامًا، طلق ناري بالركبة اليسرى.

عبدالبدري عبدالقادر، 25 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم.





تم نقل "سمير، عبدالكريم، نادية، وحمادة"، إلى مسشتشفى سوهاج الجامعي.