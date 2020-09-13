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رياضة

المقاولون يفتح الباب لرحيل عماد النحاس ويرد على شائعة تجميد طاهر محمد طاهر

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 05:53 م
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
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عمرو ابوبكر
صرح محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب أن عماد النحاس المدير الفني للفريق لن يرحل إلا إذا طلب الأهلي خدماته.

وقال محمد عادل خلال مداخلة ببرنامج "وان تو" عبر أثير "أون تايم سبورت"، إن عماد النحاس مستمر معنا للموسم الجديد، مضيفا: النحاس شخصية محترمة ويحترم كلمته ولا أعتقد أن هناك إغراء مادي لكي يترك المقاولون العرب إلا في حالة طلب الأهلي لخدماته فقط".

وتابع: "عماد النحاس جاء له عروض بـ3 أضعاف ولكنه رفض، لو رحل لن يكون إلا للأهلي".

وعن تألق طاهر محمد طاهر قال: "تعرضنا كنادي المقاولون واللاعب لشائعات كبيرة جدا وهجوم بدون وجه حق، وقيل إنه لا يشارك من أجل المحافظة عليه قبل الانضمام للأهلي، ولكنه أسكت الجميع بعد مشاركته وتألقه".

وتابع: "نعتمد بشكل كبير على قطاع الناشئين لمجابهة الصراع المالي الذي سيدمر الكرة المصرية".
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