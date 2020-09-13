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محافظات

لمنع تكرار الحوادث.. إزالة المطبات الهوائية بالطرق الرئيسية في الوادي الجديد

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 06:05 م
زالة المطبات الهوائية
زالة المطبات الهوائية بالطرق الرئيسية في الوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين
اعلن الدكتور نبيل حنفي رئيس مركز الداخلة بمحافظة  الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن ازالة كافة المطبات الهوائية  العشوائية من علي الطرق الرئيسية  علي مستوي مركز الداخلة ، منعًا  لتكرار الحوادث.

وأضاف رئيس المركز، انه تم ازالة المطبات الهوائية علي الطريق الرئيسي امام قرية اسمنت والتي تسببت في وقوع العديد من الحوادث قبل ذلك.

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ولفت الي أنه يجري حاليا استكمال توسعة طريق قسم الشرطة - المستشفى بمركز الداخلة لعدم تكدس السيارات بجانب الطريق مما يؤدي إلى إغلاقه بالكامل وتوقف حركة سير السيارات والمارة بشكل دائم ويومي .

وأوضح المهندس محمود جبالي رئيس الوحدة المحلية لقري أسمنت، أنه تم إزالة المطبات الهوائية والخطرة بالطريق الرئيسي و ذلك  بتوجيهات الدكتور نبيل حنفي رئيس المركز.

وأضاف جبالي، أن ملف الطرق من أولويات رئيس المركز الذي أهتم به منذ توليه هذا المنصب، حيث وجه بضرورة الاهتمام  بكافة الطرق  تجنبا لوقوع حوادث وحفاظا علي ارواح المواطنين.
لمنع تكرار الحوادث.. إزالة المطبات الهوائية بالطرق الرئيسية في الوادي الجديد
لمنع تكرار الحوادث.. إزالة المطبات الهوائية بالطرق الرئيسية في الوادي الجديد
لمنع تكرار الحوادث.. إزالة المطبات الهوائية بالطرق الرئيسية في الوادي الجديد
لمنع تكرار الحوادث.. إزالة المطبات الهوائية بالطرق الرئيسية في الوادي الجديد
لمنع تكرار الحوادث.. إزالة المطبات الهوائية بالطرق الرئيسية في الوادي الجديد
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