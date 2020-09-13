إطلاق اسم شيخ الأزهر الأسبق على معهد أزهري بالواسطى شمال بني سويف

وافق المجلس التنفيذي برئاسة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، على إطلاق اسم المرحوم الشيخ "أحمد الصائم" أحد مشايخ الأزهر الشريف السابقين ،على المعهد الديني لرياض الأطفال والتعليم الابتدائي الأزهري بمركز الواسطى "بجوار المجزر القديم"، وذلك تقديرا لمكانة ودور الأزهر الشريف فى نشر الإسلام الوسطى السمح فى العالم الإسلامى وتكريما لاسم الإمام الراحل باعتباره ابنا من أبناء بني سويف و علما من أعلام ورموز المحافظة.

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جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة"اليوم"بحضور:الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،والسيد"بلال حبش"نائب المحافظ،اللواء هشام شادي السكرتيرالعام،واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد،واللواء شريف عبد الستار مساعد مدير الأمن،والعقيد وفقى سعد حسن المستشار العسكري للمحافظة،و لمياء العربي مدير المجالس واللجان ،وعزة علي خالد مدير عام التخطيط متابعة الخطة بالمحافظة،وأعضاء المجلس التنفيذي من وكلاء الوزارة ومديري عموم المديريات والإدارات المركزية بديوان عام المحافظة.





تجدر الإشارة إلى أن فضيلة الإمام أحمد عبد الجواد الشافعي الصفطى وشهرته"الشيخ أحمد الصائم"من مواليد قرية صفط العرفا مركز الفشن وحفظ القرآن الكريم في قريته قبل أن يرحل إلى القاهرة ليلتحق بالجامع الأزهر الشريف، ليتلقى العلوم على يد كبار مشايخه، واشتغل بالتدريس و تحصيل العلوم،وكانت حلقة درسه من أكبر حلقات الدرس بالجامع الأزهر،وكان مشهورًا بالعِفَّة، والصلاح، والتقوى، وغزارة العلم، وسعة الاطلاع ، مما أهله لتولى مشيخة الأزهر الشريف 10 سنوات تقريبا في الفترة من 1838 حتى 1847م.



