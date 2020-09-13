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ثقافة

ملتقى مكة الثقافي يطلق بوابة "مبادرتي" لاستقبال المبادرات المؤسسية

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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طارق موسى

أطلق سلطان الدوسري المشرف العام على ملتقى مكة الثقافي بالمملكة العربية السعودية اليوم بوابة "مبادرتي" الإلكترونية لاستقبال المبادرات المؤسسية بدءًا من الغد  من الجهات الحكومية والخاصة، وتستمر لمدة شهر كامل .

جاء ذلك خلال افتتاح حلقة نقاش افتراضية عن بُعد، شاركت فيها جهات حكومية لصناعة المبادرات خُصصت لمنسقي المبادرات المعتمدين لدى أمانة ملتقى مكة الثقافي، وتسعى إلى تعريف المنسقين بأهداف ومبادرات الملتقى هذا العام .

ودعا الدوسري خلال افتتاح الحلقة الجهات المشاركة بمبادرات نوعية ذات أثر تسهم في تحقيق أهداف الملتقى هذا العام، موجها شكره للمشاركين في الملتقى وإثرائه بالمبادرات وسرعة رفعها على البوابة الرقمية للملتقى .

وبدأت الحلقة بنبذة تعريفية قدمها المدير التنفيذي للملتقى الدكتور مناجي الكناني، مبينًا أهداف الحلقة وشروط المبادرات، مهيبا بسرعة رفع مبادرات الجهات المشاركة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من فتح البوابة، لتسهيل مراجعتها واستيفائها للشروط.

من جانبه قدم المشرف على مركز الأمن السيبراني بجامعة أم القرى الدكتور سلطان المطيري عرضا عن صياغة المبادرات، فيما استعرضت الدكتورة إسراء حكيم وإيمان الظاهري -مستشارتان في الملتقى- آلية تحكيم المبادرات ومعايير التقييم، وقدمتا عرضا مرئيا لطريقة رفع المبادرات على موقع "مبادرتي" وكيفية إعداد التقارير الدورية .

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