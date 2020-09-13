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أخبار العالم

مسئول بحركة فتح: السلطة الفلسطينية قد تسحب اعترافها بـ إسرائيل

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 06:05 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قال مسئول بحركة فتح الفلسطينية إن تطبيع الإمارات والبحرين علاقاتهما مع إسرائيل قد يدفع السلطة الفلسطينية رسميًا لسحب اعترافها بإسرائيل.

وبحسب "سبوتنيك" الروسية،  قال فايز أبو عيطة، نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح إن إعلان الإمارات والبحرين تطبيع علاقاتهما مع إسرائيل، قد يدفع السلطة الفلسطينية رسميا لسحب اعترافها بإسرائيل.

وأضاف أن الاعتراف بإسرائيل عمليا أمر غير موجود، ذلك لأن اتفاقية أوسلو التي كان بمقتضاها الاعتراف هي في حكم الملغاة عمليا بعدما أجهضتها إسرائيل نفسها.

وتابع أن تسارع الدول الخليجية، الإمارات والبحرين، لتطبيع العلاقات مع إسرائيل يستوجب إجراء فلسطينيا أولها سحب السفراء للوقوف على حقيقة ما يحدث، فضلا عن إجراءات أخرى تناسب هذه الخطوة".

وواصل "القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية فكرة جديدة قديمة لأنها مستوحاة من تاريخ الثورات الفلسطينية والكفاح الشعبي، والمراهنة على الشعوب العربية ووعيها في مناهضة هذا الاختراق الإسرائيلي".

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