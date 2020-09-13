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أخبار البلد

مؤتمر لشباب المحامين بالنادي النهري 26 سبتمبر

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 07:26 م
نقيب المحامين
نقيب المحامين
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عبدالوكيل ابوالقاسم
قال رجائي عطية نقيب المحامين، لشباب المحامين خلال جلسة حلف اليمين، إن الأمل معقود عليكم أن تستردوا بقلوبكم الخضراء وبحماسكم الشريف أن تستعيدوا أمجاد المحاماة والمحامين والمكانة اللائقة بهم .


وأضاف عطية، أن هذه العقيدة لا أتحدث فيها رياء ولا  أتفاخر، بهذا، لذلك انتويت أن نعقد معا مؤتمرا للشباب اعتبارا من يوم السبت الموافق 26 من سبتمبر القادم لمدة أسبوع في نادي المحاماة النهري، وذلك لأنه يتسع أكثر ما تتسع له النقابة العامة، موضحا أنه لا يحب أن يقيم أسبوع الشباب في مكان لا ينتمي لنقابة المحامين .


وأوضح رجائي، ان هذا الاسبوع يساهم فيه الشباب لأنهم هم الغاية وهم المادة والأمل، مؤكدا أنه سوف يحضر هذا الأسبوع مع الشباب، ولجنة الشباب بالنقابة ، وكل من يشاء من الاساتذة أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، لنتحاور معا كي نتحاور معا، كيف يمكن برعاية الشباب أن نعيد الكرة إلي ملعبنا.


وأشار إلي أننا نضع أنفسنا أمام هذه التحديات أو هذه المطالب لنعرف معا ما يتوجب علينا أن نقدم عليه، لنقدم إلي المحاماة التي تركها سابقون.
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