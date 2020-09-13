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أخبار العالم

المسماري يؤكد وقوف الجيش الليبي بجانب الشعب في تحقيق مطالبه

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 07:54 م
صدى البلد
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أ ش أ
أكدت القيادة العامة للجيش الليبي، وقوفها إلى جانب الشعب في تحقيق مطالبه والخروج في مظاهرات للمطالبة بحقوقه.


وشدد المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري في بيان اليوم الأحد، أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية، على حق الشعب الليبي في التظاهر، ووقوف القيادة العامة للجيش إلى جانب الشعب في سبيل تحقيق مطالبه العادلة وخاصة الأمن، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات صارمة ضد "الميليشيات والمرتزقة التي نهبت وعاثت فسادا في ليبيا"، مؤكدا أن "الجيش الليبي يتعهد بحماية المحتجين وتفويت الفرصة أمام المتسللين لحرف التظاهرات عن مسارها.


ووجه المسماري تحية لشباب المدن الرافضين لاستغلال العدو للمظاهرات، قائلا: ندعو المتظاهرين لعدم إعطاء فرصة للمخربين باستغلال المظاهرات، والانتباه للمندسين".
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