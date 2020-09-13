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مجلس الدولة في يوم.. إحالة دعوى حظر تطبيق تيك توك للمفوضين.. وتأجيل دعوى منع التصريح للفنان محمد رمضان بإحياء حفلات غنائية

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:30 م
مجلس الولة
مجلس الولة
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كتب محمد زهير
- دعوى قضائية لإلزام المحامين بتحديد موعد لإجراء انتخابات النقابات الفرعية
- مجازاة مسئولين بأحد أحياء القاهرة لتحويلهم حديقة عامة إلى مشاتل زراعية

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من وليد التميمي، وحميدو جميل المحاميين، التي طالبا فيها بوقف تطبيق التيك توك لترويجه لمقاطع البلطجة والعنف والتنمر، للمفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني. 

وطالب المحاميان، بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن وقف وحظر وحجب موقع تيك توك عن شبكة المعلومات الدولية الإنترنت داخل مصر، ومطالبة شركتي جوجل وأبل بحذف التطبيق من متاجرها سواء جوجل بلاي، أو أبل ستور في مصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حظر وحجب جميع المواقع والروابط الإلكترونية التي تعرض إعلانات التطبيق.

وأكدت الدعوى، أن التيك توك يروج لمقاطع العري والإباحية والبلطجة والعنف والتنمر في المجتمع، بل وأصبح منفذا لتجارة المواد المخدرة وتجارة العملة، مما يؤثر بشكل سلبي على المجتمع وخاصة الأطفال والشباب.

وأضافت أن كثير من الفتيات لجأن إلى العري وتصوير فيديوهات لهن تحرض على الفسق، لتحقيق أكبر نسبة انتشار وشهرة على منصات السوشيال ميديا.

كما قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، لعدم إصدار تصاريح للممثل محمد رمضان لإحياء أي حفلات لأول نوفمبر المقبل. 

وقالت الدعوى التى حملت رقم ٦٠٩٩٧لسنة ٧٣ قضائية، إن الفنّ هو قدرة استنطاق الذات بحيث تتيح للإنسان التعبير عن نفسه، أو محيطه بشكل بصري، أو صوتي، أو حركي، ومن الممكن أن يستخدمه الإنسان لترجمة الأحاسيس والصراعات التي تنتابه في ذاته الجوهرية، وليس بالضرورة تعبيرًا عن حاجته لمتطلبات في حياته رغم أن بعض العلماء يعتبرون الفنّ ضرورة حياتية للإنسان كالماء والطعام.


وأضافت الدعوى، أن طريق الفن الهابط الذي ضاع فيه شبابنا طوال السنوات الأخيرة لابد أن تكون نهايته المخدرات وتخريب الوجدان وهى أكبر خطيئة يمكن أن ترتكب في حق شعب.

وقالت الدعوى، سادت حالة من الجدل والسخرية والغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، عقب حفل الممثل محمد رمضان الذي أحياه بالساحل الشمالي.

فيما أقام مصطفى شعبان وعدد من المحامين ،دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف قرار نقابة المحامين بتأجيل الدعوى لإجراء انتخابات النقابات الفرعية على مستوى المحافظات، مع إلزام النقابة تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت بوقف تنفيذ قرار عقد الجمعيات العموميات لعدد من النقابات الفرعية للمحامين التى دعا مجلس النقابة لانعقادها للنظر فى الموافقة من عدمه على الدمج.

يذكر أن رجائى عطية نقيب المحامين، دعا من قبل الجمعيات العمومية لعدد من النقابات الفرعية للمحامين للنظر فى الموافقة من عدمه على الدمج.

وفى سياق متصل  أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام ٧ مسئولين بأحد الأحياء بالقاهرة لقيامهم بتخصيص بعض قطع الاراضى بالجزيرة الوسطى بمساكن شيراتون المنطقة الرابعة كمشاتل حال كونها حديقة عامة وفقًا للمخطط العمرانى للمنطقة بالمخالفة للقوانين واللوائح والتعليمات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .


تضمن الحكم مجازاة موظف بإدارة المشاتل سابقًا بإحد الأحياء بخصم أجر ستين يومًا من راتبه ، ومجازاة مدير إدارة المشاتل بذات الحي ، ومهندس تنظيم بالخصم ١٥ يومًا من أجرهما .

كما تضمن الحكم تغريم مدير آخر لإدارة المشاتل بالحي المذكور سابقًا بغرامة تعادل أجرها الوظيفي ، وتغريم كلًا من سكرتير عام الحى سابقًا، ومسئول إدارة الأملاك سابقًا بذات الحي بغرامة تعادل الأجر الأساسي، وقضت المحكمة ببطلان قرار الإحالة بالنسبة للمحالة السادسة وهى رئيس حي سابقة.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول تحرير 5 محاضر تسليم لـ5 مشاتل، أثبت فيهم على غير الحقيقة أن تلك الأراضى من قبيل ضوائع التنظيم وفقا للأمر الإدارى رقم 180 لسنة 2012 حال كونها حديقة منفعة عامة، كما اشترك مع أعضاء اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 180 لسنة 2012 فى تسليم عدد 5 قطع أراضى لمستغليها لإقامة مشاتل عليها بالمواقع محل التحقيق حال كون قطع الاراضى مخصصة حديقة وفقًا للتخطيط العمرانى.
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