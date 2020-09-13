تعرف على أهمية البوليش للسيارة

يختلف استخدام البوليش بشكل كبير عن مايعرف بالشمع ، خيث تعني كلمة البوليش التلميع ، وهي طريقة لإزالة الخدوش والآثار البسيطة ، والصغيرة ، والتي تحث في الطبقة العليا من طلاء السيارة

أما الشمع فهو طبقة واقية يتم تطبيقها على سطح السياة لحماية طلاء وتقليل فرص التعرض للخدوش ، ويفضل المختصون في مجال العناية بالسيارات القيام بتلميع السيارة ثم تطبيق الشمع عليها كل ثلاثة أشهر تقريبا



وعند ملاحظة الخدوش على سطح السيارة ، وعلى سيل المثال في المناطق المعرضة للثلوج يجب القيام بالتلميع وتطبيق الشمع قبل موسم الثلوج وبعده .

أما في المناطق الحارة فيفضل القيادن ذلك قبل الصيف ، وفي نهايته ، حيث تكمن فوائد البوليش لإزالة خدوش السيارة ، وحماية السيارة من الأشعة فوق البنفسجية ، و بالإضافة إلى إزالة الأوساخ المستعصية ، ومن ثم يقوم الشمع بدعم وتثبيت هذه العملية .



يذكر أن العديد من السيارات تتعرض لمشاكل قد تحتاج إلى صيانة ميكانيكية ، ولكن ليست جميع المشكلات مرتبطة في أجزاء السيارة الداخلية .



