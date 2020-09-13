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سيارات

تعرف على أهمية البوليش للسيارة

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 09:00 م
أهمية البوليش للسيارة
أهمية البوليش للسيارة
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أماني نوار
يختلف استخدام البوليش بشكل كبير عن مايعرف بالشمع ، خيث تعني كلمة البوليش التلميع ، وهي طريقة لإزالة الخدوش والآثار البسيطة ، والصغيرة ، والتي تحث في الطبقة العليا من طلاء السيارة
أما الشمع فهو طبقة واقية يتم  تطبيقها على سطح السياة لحماية طلاء وتقليل فرص التعرض للخدوش ، ويفضل المختصون  في مجال العناية بالسيارات القيام بتلميع السيارة ثم تطبيق الشمع عليها كل ثلاثة أشهر تقريبا

وعند ملاحظة الخدوش على سطح السيارة ، وعلى سيل المثال في المناطق المعرضة للثلوج يجب القيام بالتلميع وتطبيق الشمع قبل موسم الثلوج وبعده .
أما في المناطق الحارة فيفضل القيادن ذلك قبل الصيف ، وفي نهايته ، حيث تكمن فوائد البوليش لإزالة خدوش السيارة ، وحماية السيارة من الأشعة فوق البنفسجية ، و بالإضافة إلى إزالة الأوساخ المستعصية ، ومن ثم يقوم الشمع بدعم وتثبيت هذه العملية .

يذكر أن العديد من السيارات تتعرض لمشاكل قد تحتاج إلى صيانة ميكانيكية ، ولكن ليست جميع المشكلات مرتبطة في أجزاء السيارة الداخلية .

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