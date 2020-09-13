AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد فاروق شيبة يغير جلده ويقدم دور "شاب رومانسي" في "الأسد"

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 09:02 م
محمد فاروق
محمد فاروق
Advertisements
على عكس ما هو معتاد، يقدم النجم محمد فاروق الشهير بـ"شيبة" دور شاب رومانسي وشخصية ناجحة وطموحة في المسلسل الكوميدي الأسد.

وبرع فاروق في تقديم دور "البلطجي" على مدار سنوات وكان من أهم أعماله دور "سيد شيبة" في فيلم إبراهيم الأبيض وهو ما جعل الجمهور يلقبه باسم "شيبة" لذلك يعتبر دوره في المسلسل مرحلة جديدة في حياته الفنية.

وبدأ الفنان محمد فاروق مسيرته الفنية عام 2009 وشارك في عديد من الأعمال الفنية ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.

ومن أبرز أعمال محمد فاروق : " البرنس، خارج عن الخدمة"، "دعدوش"، "وش سجون"، "فرش وغطا"، و"جمهورية إمبابة"، وكل من مسلسلات: "الكبير أوي 5"، و"أستاذ ورئيس قسم"، و"سجن النسا"، و"طاقة نور"، وغيرها.

و بدأت شركة ليونز للانتاج والتوزيع السينمائي بالتعاون مع مجموعة من نجوم الفن تصوير أولى حلقات المسلسل الكوميدي "الأسد" على أن ينتهي التصوير خلال الشهر الجاري، والمسلسل هو أول انتاج دارمي للشركة.

المسلسل للكاتب المتميز مصطفى سالم، اخراج المخرج الشاب محمد بدير، بطولة النجم أحمد عبدالله محمود ونبيل قيراط والنجم المتألق محمود فارس والفنان محمد فاروق ومدحت عربان وريهام محيي ومنى عز الدين وميدو فايز والوجه الجديد شيرين غالي.
موسيقى تصويرية "الموسيقار أحمد شعتوت.
Advertisements

ترشيحاتنا

أحمد سعد يجري عملية تجميل.. شاهد الفرق قبل وبعد

سيدة تحتفل بسنة أولى جواز من شجرة.. صور

تحذير جديد من هاني الناظر بشأن الكمامة.. ماذا قال؟

خلال تنظيف الشبكة.. اختفاء 3 عمال داخل خط طرد صرف صحي رئيسي بأسيوط

الصبي المعجزة.. عبدالله عمار كفيف حفظ القرآن في ثلاثة أشهر واستطاع الوصول للعالمية

كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي

AdvertisementS

خلعت الحجاب بعد وفاة والدتها.. هجوم على ابنة رجاء الجداوي

فرق عمر صادم بين أمير شاهين وخطيبته منة جاب الله

الأرصاد: مرتفع جوي يضرب البلاد غدا.. والطقس مائل للحرارة رطب بالقاهرة

من 15-25 ‎%‎ .. وزير الإسكان يعلن تخفيض قيم مقابل التصالح فى مخالفات البناء بالمدن الجديدة

مات بعدها بـ خمسة أيام.. قصة وفاة شاب التقط صورة سيلفى داخل النعش وكتب قريبا إن شاء الله

تفاصيل حبس 4 أمناء شرطة وإخلاء سبيل ضابط لاتهامهم بقتل إسلام الأسترالي

الأهلي يستعد بالبديل.. القصة كاملة لمفاوضات بيراميدز مع رينيه فايلر

الكاف يلعب بالنار.. جاساما حكما لمباراة الأهلى والوداد وتيسيما للزمالك والرجاء

تابع فض التشابكات بين الأوقاف والزراعة.. مدبولي: قيمة إيجارية موحدة للأراضي الزراعية بالمحافظات

أحمد سعد يجري عملية تجميل.. شاهد الفرق قبل وبعد

الأعلى للإعلام يحقق مع رضوى الشربيني

الحي أبقى من الميت.. خطيبة أمير شاهين نسخة طبق الأصل من حبيبته الراحلة ميرنا المهندس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة.. شاهد

بفستان موف.. عبير صبرى تثير الجدل بأنوثتها

صنعت للدعاية السياسة وبيعت لحملة ضد النازية.. تعرف على سيارة هتلر.. صور