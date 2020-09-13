وكيل البرلمان: زمن المسكنات انتهى ودخلنا في مرحلة بناء الدولة

قال النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، إن المجلس لا يعتمد مشروعات القوانين الزائفة ممن تعطي مسكنات، موضحًا: "زمن المسكنات انتهى، ودخلنا في مرحلة البناء للدولة المصرية".





وأضاف "الشريف"، أثناء حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأحد، أن مؤسسات الدولة تخوض معركة للبناء قد تكون مؤلمة لكنها مهمة، مؤكدًا أنه لولا الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة لما تخطينا أزمة وباء كورونا.





الجدير بالذكر أن انتخابات مجلس النواب 2020، ستكون في الداخل يومي 24 و25 أكتوبر المقبل.



