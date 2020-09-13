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توك شو

بالأرقام.. تركيا الأولى بالمنطقة في حجم التبادل التجاري مع إسرائيل

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 09:19 م
ادروغان
ادروغان
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عادل نصار
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن تركيا تحتل المركز الأول على مستوى الدول الإسلامية، في حجم التبادل التجاري مع إسرائيل، والذي بلغ 4 مليار دولار.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأحد، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يهاجم اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل في العلن، بينما يتعاون تجاريًا مع تل أبيب في السر.

وأوضح أن أردوغان يتلاعب في تصريحاته، معلقًا: "اللي بيته من إزاز ميحدفش الناس بالطوب".

وفي السياق نفسه علق الإعلامي نشأت الديهي، على موقف صفية أو العزم، المعروفة باسم "سيدة القطار" والتي حالت دون نزول راكب وهو مجند في القوات المسلحة، بسبب عجزه عن دفع تذكرة القطار، قائلًا: "مصر بخير طول ما فيها إنسانية".

وأضاف "الديهي"، أن البعض يستكثر علينا أن نُظهر أفضل ما فينا وأن نحتفي بالمكنون الحضاري في الوجدان المصري والذي يزيد على آلاف السنين.
وتابع: "علينا أن نقتفي أثر كل ما يرفع المعنويات ويدعونا للتفاؤل، لا نريد أن نستمر في جلد الذات مستغلين نقاط الضعف في المجتمع المصري جراء التجريف المجتمعي خلال الفترات الماضية".

 

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