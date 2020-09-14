الحكم فى قضية الطالب المتهم بالتحرش بمعيدته اليوم

تنطق اليوم محكمة جنايات أسوان فى دائرتها الثانية برئاسة المستشار محمد غريب الحكم فى قضية طالب كلية التربية الرياضية جامعة أسوان المتهم بالتحرش بمعيدته أثناء إمتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى المنقضى 2019/2020.





واستمعت هيئة المحكمة إلى أقوال "خلود.ا.ع" مدرس مساعد بكلية التربية الرياضية جامعة أسوان، والتى حررت محضرًا بقسم شرطة أول أسوان حمل رقم 19 لسنة 2020 إدارى، تتهم فيه الطالب "محمود.م.ا"، بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية بجامعة أسوان، بالتحرش اللفظى والجسدى.





وأكدت أن الطالب تعرض لها بعد انتهاء لجنة الامتحان رقم 6 بمقر الكلية خلال الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى المنقضى 2019/2020 وحاول التحرش بها لفظيًا، وأيضًا عن طريق لمس أماكن حساسة من جسدها، وذلك عقب انصراف باقى زملائه فى اللجنة، وذلك لمنعه من الغش.





كما استمعت الهيئة القضائية إلى أقوال الطالب المتهم، والذى أنكر محاولة التحرش جملة وتفصيلًا، وأشار إلى أنه حاول يتأكد فقط من تدوين بياناته بشكل صحيح على ورقة الإجابة ولم يتعرض لها، مضيفًا "فى أقواله" أنه تعرض للشتم والإهانة أثناء محاولة التوسل إليها.





كان قاضى الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسوان المستشار محمد على السيد، أحال القضية رقم 79 لسنة 2020 كلى جنايات أسوان، المتهم فيها "محمود.م.ا"، بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية بجامعة أسوان، بالتحرش بـ"خلود.ا.ع" مدرس مساعد بكلية التربية الرياضية جامعة أسوان، خلال جلسة 25 يوليو الماضى، إلى دائرة أخرى لاستشعاره الحرج.





ورفعت محكمة استئناف أسوان برئاسة المستشار خالد حمد، مذكرة إلى محكمة استئناف قنا وتم تحديد جلسة أخرى بتاريخ 16 أغسطس الجارى للنظر فى أولى جلسات محاكمة الطالب المتهم بالتحرش بمعيدته.