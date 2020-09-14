استغاثة من عقار مائل يعرض حياة المواطنين فى حى الأباصيرى ببنى سويف للخطر

أستغاث المواطن نبيل أحمد ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عقار مائل بحى الأباصيرى محافظة بنى سويف .





ويقول فى رسالته : نحن سكان العقار المجاور للبرج المائل بحي الأباصيري ببنى سويف هذا البرج قائم في شارع 8 متر ويتكون من 9 أدوار ومالك البرج قام بعمل أساس للبرج 100 سنتيمتر على وجه الأرض وقد حدث ميل للبرج عندما قام أحد الجيران بالحفر بجواره وصدر قرار من المحافظة بتشكيل لجنة من كلية الهندسة ورئيس الإدارة الهندسية وهيئة الاسكان وأصدرت اللجنة قرار رقم 705 يوم 23/5/2020 بإزالة الأدوار المخالفة الأربعة وحقن التربة بعد الإزالة وعمل دراسة للمنزل المجاور للبرج لإصابته بأضرار بالغة .





وأضاف : كما أصدرت الشئون القانونية فتوى تنص على سرعة الإزالة الأدوار المخالفة حفاظا على الأرواح بجانب صدور قرار من المحافظة بإزالة الأدوار المخالفة بالأمر المباشر ولكن لم يتم التنفيذ وعلمنا أن مالك البرج يسعى فى إجراء تصالح لهذه الأدوار المخالفة على الرغم من خطورتها الشديدة على السكان والمارة والتى ستعرض البرج للانهيار .

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