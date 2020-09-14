ضبط عاطلين بحوزتهما مخدرات وسلاح أبيض فى الجيزة

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام"، وعدد من مديريات الأمن جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد والأقراص المخدرة.





تمكنت الحملات عقب تقنين الإجراءات من ضبط "كمية من مخدر الحشيش وزنت 600 جرام – مبلغ مالى – 6 هاتف محمول – سلاح أبيض مطواة" بحوزة شخصين بمديرية أمن الجيزة .



