ضبط عاطلين بحوزتهما مخدرات وسلاح أبيض فى الجيزة

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام"، وعدد من مديريات الأمن جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد والأقراص المخدرة.
تمكنت الحملات عقب تقنين الإجراءات من ضبط "كمية من مخدر الحشيش وزنت 600 جرام – مبلغ مالى – 6 هاتف محمول – سلاح أبيض مطواة" بحوزة شخصين بمديرية أمن الجيزة .
يأتى ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها .