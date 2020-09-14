AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط عاطلين بحوزتهما مخدرات وسلاح أبيض فى الجيزة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 05:02 ص
ضبط متهمين
ضبط متهمين
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام"، وعدد من مديريات الأمن جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد والأقراص المخدرة.

تمكنت الحملات عقب تقنين الإجراءات من ضبط "كمية من مخدر الحشيش وزنت 600 جرام – مبلغ مالى – 6 هاتف محمول – سلاح أبيض مطواة" بحوزة شخصين بمديرية أمن الجيزة .

يأتى ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حشيش بـ مليون و400 ألف جنيه.. سقوط 3 تجار مخدرات فى البحيرة

بحوزتهم 100 كيلو بانجو.. ضبط تاجري مخدرات بالإسماعيلية

إحباط ترويج 6 كيلو حشيش قبل توزيعهم بالقطامية

على دراجة نارية| ضبط 16 ألف قرص مخدر بحوزة 3 أشخاص بالإسكندرية

بحوزتهم 10 كيلو حشيش.. ضبط 4 تجار مخدرات بالشرقية والإسماعيلية

بعد ضبط 53 كيلو.. الامن يحبط محاولة تصنيع مخدر الحشيش بالسويس

ترشيحاتنا

فتحي مبروك: الزمالك نجح في مغامرة الناشئين وعمر السعيد بعيد عن مستواه

ابن خال شاب توفي بعد نشر صورته وهو في التابوت: قال لنا لازم تتقبلوا أني هموت

جمال سليمان: السياسة أفسدت حياتي الشخصية.. فيديو

الأوقاف: زيارة الأزهري والجفري لضريح العسقلاني سقطة أحرجت الوزارة ..فيديو

مـن تخدعون أيها الخرفان.. رواد السوشيال ميديا يكشفون فبركة الإخوان لفيديوهات مظاهرات

العثور على مخلوقات شديدة الغرابة في قلب القارة القطبية أنتاركتيكا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحدث مفاجآت 2020.. كورونا يهدد احتفالات أعياد الميلاد بالإلغاء.. صور

كيفية تركيب الرموش

شاهد.. ضابط يدهس رأس شاب أسود في الأرض.. واعتداء عنيف عليه