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لجنة مكافحة كورونا: أكثر من 70 متطوعا تقدموا للخضوع للتجارب السريرية للقاح

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:21 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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عادل نصار
كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أخر تطورات التجارب السريرية للقاح فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

وقال حسني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مقدم برنامج "رأي عام"، المذاع عبر شاشة "TEN"، مساء اليوم الأحد، إن وزارة الصحة المصرية تبدأ استقبال المتطوعين لاجراء التجارب السريرية على لقاح فيروس كورونا المستجد بـ 3 مراكز.

وأضاف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيوس كورونا، أن اللقاح الذي سيتم تجربته أمن وفعال، لافتا إلى أن أكثر من 70 متطوع تقدموا للخضوع للتجارب السريرية للقاح.

وفي السياق نفسه أشار الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيوس كورونا، إلى أن القيادة المصرية تتابع بشكل يومي الجديد بشأن لقاحات كورونا لسلامة المصريين.

وأكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيوس كورونا، أن لن تسمح الحكومة المصرية أن يكون المصريين فئران تجارب للقاحات غير آمنة.



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