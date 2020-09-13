٥ خطوات تساعد على نسف دهون الخصر

3- .الإكثار من تناول الأطعمة التى تحتوى على الألياف مثل البقوليات والحبوب الكاملة والعائلة التوتية والمكسرات والخضروات ذات الأوراق الخضراء، وبعض الفواكه مثل والكمثرى والبرتقال والتفاح والخوخ ، نظرا لأن الأمعاء تأخذ وقتا طويلا لتمتص هذه المواد الغذائية، بما يوفر للإنسان الوقود الذى يحتاجه طوال اليوم بشكل منتظم ويعطيه الإحساس بالشبع.

4-. عدم مزاولة أى أعمال أو اهتمامات أخرى أثناء الأكل مثل مشاهدة البرامج التليفزيو نية أو استعمال الموبايل أو الدخول على الإنترنت نظرا لأنه سيؤدى إلى تناول كميات أكبر من الطعام دون أن يشعر الإنسان، بما يؤدى لاكتساب المزيد من السعرات الحرارية.