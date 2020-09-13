حفل كامل العدد بأوبرا الإسكندرية.. أوركسترا الوتريات يقدم موسيقى الدراما والأفلام في ليلة فنية ساحرة

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة دكتور مجدي صابر مساء اليوم حفلا فنيا على مسرح دار أوبرا الاسكندرية لفرقة أوركسترا وتريات أوبرا الاسكندرية بقيادة المايسترو أحمد عاطف ومشاركة كل من سامر بركات (قانون)، علاء صابر (عود)، وائل النجار (اكورديون)، ومن اخراج حازم طايل.





وأعدت الفرقة برنامجا متميزا لكبار الموسيقيين والملحنين في مصر والوطن العربي لموسيقى الدراما ﻷعمال محمد عبد الوهاب..اندريا رايدر.. فؤاد الظاهرى.. على اسماعيل.. عمار الشريعى وحسن أبو السعود وعمر خيرت، منها عمر الخيام.. بطل من ورق.. الايدي الناعمة..صاحب الجلالة..الحفيد.. عائلة زيزي..غرام في الكرنك..دعاء الكروان.. هالة والدراويش.. نصف ربيع الآخر..ايام في الحلال.. كراكون في الشارع.. إمبراطورية م ..شيش كباب لاسماعيل.. البخيل وانا .. قضية عم احمد .. فيها حاجة حلوة. بالإضافة إلى بعض مؤلفات المايسترو أحمد عاطف منها اسكندرية وأهل الرضا.





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وشهد الحفل حضورًا مميزًا وتفاعل مع الموسيقى المقدمة، وكانت القاعة كاملة العدد بنسبة 50% وفقًا للإجراءات الاحترازية.





يذكر أن اوركسترا وتريات اوبرا الاسكندرية قد تم تأسيسه فى الموسم الفنى لعامى 2004..2005.. حيث تولى ادارته د. جهاد داوود ثم تولت ادارته د.نفين المحمودى منذ عام 2008 ..ويضم الاوركسترا مجموعة من العازفين السكندريين الاكاديميين..وقد شارك الاوركسترا بالعديد من المهرجانات الدولية والمحلية ولاقى نجاحا جماهيريا كبيرا



