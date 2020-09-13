زراعة الفيوم: اختتام أعمال دورة تدريبية في مجال اقتصاديات الزراعة المحمية

اختتمت اليوم فعاليات أعمال الدورة التدريبية في مجال اقتصاديات الزراعة المحمية ومعاملات ما قبل الحصاد وما بعد الحصاد في حاصلات الخضر، والتي استهدفت عددا من المهندسين من المديريه وطالبة وخريجي كلية الزراعة جامعة الفيوم، التى أقيمت تحت رعاية الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم .





و أشار وكيل وزارة الزراعة بالفيوم فى كلمته ، إلى أهمية مثل هذه الدورات لصقل معارف ومهارات العاملين والخريجين أهمية الدورات التدريبية للشباب لتأهيلهم لسوق العمل وأحتياجتهم التدريبية الفترة القادمة برعاية مديرية الزراعة .









وكذلك الاطلاع على البحوث والتجارب التي تنفذها المديرية وما هو جديد في العلوم الزراعية ، الى أهمية العمل الحر وتدريب الخريجين على هذه المهارات .





أقيمت الدورة بقاعة الاجتماعات بالإدارة الزراعية بمركز الفيوم بحضور الدكتور علاء شلابى معهد بحوث الأقتصاد والمهندس حمدى أمين فخر عضو مجلس إدارة الجودة والأعتماد والخريجين بكلية الزراعة والمهندس عادل خليل مدير بساتين سنورس