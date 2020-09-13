محافظ شمال سيناء: 50 جنيها للمتر سعر التصالح في أي منزل مساحته أقل من 100 متر

قال محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن الرئيس السيسي وجه بتحقيق التنمية الزراعية في شمال سيناء بصرف النظر عن اى تكلفة مالية.





وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك مياه في سيناء مصدرها محطة المعالجة في بحر البقر، وسيتم من الغد تحضير البنية الأساسية لزراعة 490 ألف فدان من المحطة.





وأكد أن الأراضي الزراعية في منطقة وسط سيناء تتسم بالخصوبة والجودة





وأوضح محافظ شمال سيناء، أنه سيتم زراعة قرابة 900 ألف فدان في شمال سيناء بخلاف أرض ترعة السلام 275 ألف فدان





وأشار إلى أنه تم تخفيض قيمة أسعار التصالح على جميع المستويات بنسبة 25 %، ما عدا الفئات التي تنعم بالحد الأدنى 50 جنيها للمتر.





ولفت محافظ شمال سيناء، إلى أن كل منزل في ربوع المحافظة مساحته أقل من 100 متر سيكون سعر التصالح فيه 50 جنيها.





وأكد أن 7.8 ألف مواطن تقدموا بطلبات التصالح في مخالفات البناء حتى الآن، مشيرا إلى أن عمارة واحدة في شمال سيناء مخالفة للارتفاع المسموح به بـ 5 أدوار، وتقدم صاحبها بطلب للتصالح ولم يسكن فيها أحد حتى الآن.