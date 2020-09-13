سميرة أحمد: أقنعت عادل إمام بالعودة للدراما التلفزيونية

تحدثت الفنانة الكبيرة سميرة احمد عن علاقتها الطيبة بزملائها، مشيرة إلى انها سبب عودة الزعيم عادل إمام لمجال الدراما من خلال مسلسل "فرقة ناجى عطا الله"، وهى التى أقنعته بالعودة إلى الشاشة التليفزيونية ووافق مباشرة .

واستضاف قصر السينما، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، الفنانة سميرة أحمد ضمن فعاليات "نجم وندوة" التى يقيمها القصر.





وتم عرض فيلم "امرأة مطلقة" بحضور بطلته سميرة أحمد، وأعقبه ندوة أدارها الناقد طارق الشناوى.



