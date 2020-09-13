لإقامة مشروعات عمرانية.. الإسكان تخصص 81 قطعة أرض في 23 مدينة جديدة.. تفاصيل

قال مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن تخصيص 81 قطعة أرض في 23 مدينة جديدة لإقامة مشروعات عمرانية يدل علي جهود الدولة المستمر في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.





وأشار أبو زيد خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، إ لى أن الدولة تخصص الأراضي لكافة الأنشطة الخدمية والاجتماعية و تنتظر العوائد الإيجابية على الاقتصاد المصري و المواطن.





وأكد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن الدولة تعمل على إنشاء وحدات كاملة و ملائمة و تحتوي على المرافق الأساسية للمواطن بجانب الإهتمام بتطوير الطبيعة الجغرافية في المدن الجديدة.





وأضاف أن الدولة تحاول التسيير في كافة الطرق، فنري الدولة تنشئ العديد من الوحدات الإسكانية وعلي الجانب الأخر تنشئ العديد من الأنشطة الصناعية لتوفر فرص عمل مباشرة و غير مباشرة للمواطن و تحاول أن تسير في تحقيق التنمية المستدامة.





ونوه إلى أن الدولة تحاول أن تقيم تنمية في كل المجالات ففي الإسكان تحاول إنشاء الوحدات السكنية و تنشئ المشاريع الصناعية و تهتم بالزراعة مثل مشروع المليون و نصف فدان بجانب إستصلاح الأراضي وبالتالي يأتي بالخير على الاقتصاد المصري.