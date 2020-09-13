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عضو تنسيقية الأحزاب: مصر بها حرية رأي للجميع ولا يوجد استقصاء لأحد.. فيديو

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:46 م
محمود القط عضو تنسيقية
محمود القط عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسي
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محمد حليم قنديل
قال محمود القط عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن تحالف الاحزاب لانتخابات مجلس النواب هو الاول من نوعه فى تاريخ مصر الحديث.

وأضاف محمود القط خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أنه منذ عامين أستطعنا كمجموعة من الشباب التجمع تحت منصة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين لنكن ما علية الان.

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين أنه استطعنا ان نكون نموذج ملهم للاحزاب السياسية، مشيرا إلى أن كل رؤساء الاحزاب يعلمون جيدا التحديات التى تواجه الدولة المصرية فى الوقت الحالي. 

وأوضح محمود القط أن رسالة التحالف بين الاحزاب السياسية للعالم أجمع أن الجميع يشارك فى الحياة السياسية فى مصر ويوجد حرية رأي للجميع.

وأشار إلى أن النظام السياسي فى مصر مستقر والجميع صوته مسموع وفكرة الاستقصاء والاحاديث الكاذبة التى تأتي لنا من الخارج عن عدم حرية الرأي فى مصر جميعها كاذبة.
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