بعد التنبيه على ارتدائها.. نصائح جديدة لحماية بشرتك من الكمامة

بعد التحذيرات من انتشار فيروس كورونا في فصل الخريف ، كما نصحت وزارة الصحة بأهمية ارتداء الكمامة ونقدم لكي نصائح ارتداء الأقنعة بشكل أمن علي بشرتك





* تأكد من أن القناع الخاص بك يغطي أنفك وفمك ، ولكن ليس ضيقًا لدرجة أنك تصيب بشرتك بكدمات.

* اغسل وجهك بانتظام بالماء والصابون اللطيف مرتين على الأقل في اليوم.

* نصائح متعلقة بالقناع:

* إذا لم تكن في الرعاية الصحية ، فتجنب ارتداء الأقنعة لفترة طويلة. انزع قناعك عندما لا تحتاج إلى ارتدائه ، كما هو الحال في المنزل.

* استبدل قناعك بمجرد أن يبدأ بالشعور بالبلل.

* إذا كنت ستخرج لفترة طويلة ، فاحمل معك بعض الأقنعة الإضافية. قم بتخزين المواد المستعملة في كيس بلاستيكي حتى تتمكن من العودة إلى المنزل وغسلها.

* غسل الأقنعة القطنية باليد بالصابون والماء الساخن.

* ضعي طبقة سميكة من المرطب المضاد للحساسية قبل وضع القناع وبعد إزالته. تجنب المرطبات التي تحتوي على مرهم أثناء ارتداء القناع لأنها تحبس العرق والزيوت.

* تطبيق المطريات: تهيج الجلد بالأقنعة هو الأكثر شيوعًا على طول جسر الأنف والخدين المركزيين ، حيث يتم تثبيت الأنف المرن في مكانه. استخدم مطريًا في المنطقة المصابة لتحسين وظيفة حاجز الجلد وتوفير التزليق لتقاطع القناع مع الجلد.

* رطب بشرتك بعد التنظيف للحفاظ على رطوبة البشرة ، ومنع فقدان الماء وتحسين وظيفة الحاجز الواقي للبشرة. ضع مرطبًا خاليًا من الزيت على البشرة الرطبة عدة مرات في اليوم. كما أنه يقلل من التهاب الجلد.

* تجنب المقشرات أو المقشرات الجسدية التي يمكن أن تلحق المزيد من الضرر بسطح الجلد إذا أصبحت بشرتك جافة أو متهيجة نتيجة ارتداء القناع.

* ضع في اعتبارك استخدام الكريمات الحاجزة أو الفازلين كغطاء للتغطية على المناطق المكسورة من الجلد طوال الليل. يمكن استخدام كريم حاجز يساعد في تقليل الالتهاب. سيخلق حاجزًا بين الجلد والرطوبة التي يتم إنتاجها. كما أنه يحجب كل ما تم إنشاؤه داخل القناع بسبب الاحتكاك أو الاحتكاك أو الرطوبة.