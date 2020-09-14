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حوادث

ضبط 9 كيلو حشيش بحوزة 3 أشخاص بالإسماعيلية

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
حشيش
حشيش
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام"، وعدد من مديريات الأمن جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد والأقراص المخدرة.

تمكنت الحملات عقب تقنين الإجراءات من ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,600 كيلو جرام - 1572 قرص مخدر - مبالغ مالية – 3 هاتف محمول) بحوزة 3 أشخاص بمديرية أمن الإسماعيلية .
 
وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها .
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