ضبط 9 كيلو حشيش بحوزة 3 أشخاص بالإسماعيلية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام"، وعدد من مديريات الأمن جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد والأقراص المخدرة.





تمكنت الحملات عقب تقنين الإجراءات من ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,600 كيلو جرام - 1572 قرص مخدر - مبالغ مالية – 3 هاتف محمول) بحوزة 3 أشخاص بمديرية أمن الإسماعيلية .