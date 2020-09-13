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فن

بعد شهر من طرحها.. بالبنط العريض تتخطى حاجز الـ 100 مليون مشاهدة

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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شروق حمدى
حققت أغنية "بالنبط العريض" للفنان الإماراتي حسين الجسمي 100,856,537 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 15 أغسطس الماضي. 


وتقول كلمات الأغنية "حبيبي بالبُنط العريض .. غالي واقرب م الوريد .. حالتي تتشخص جُنون .. بيقولولي انا بيك مريض .. أتاري كُل ما احب فيك".


ومن كلمات الأغنية "بدمنك وبقيت مزاج .. أتلحق بقى دي ف إيديك .. ما انت في لُقاك العلاج .. آه لقيت الطبطبه .. واقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد".


يذكر أن أغنية "بالبنط العريض" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: توما.

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