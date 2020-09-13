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أخبار العالم

كارثة جديدة تعصف بالاقتصاد الإيراني.. الريال ينهار لمستوى قياسي والنفط يتراجع للنصف خلال سنة

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:43 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
تراجع الريال الإيراني أمام الدولار إلى مستوى قياسي جديد مسجلا في مداولات السوق اليوم الأحد 268000 ريال للدولار، مقابل 263500 السبت.

ويوم الجمعة بيع الدولار في السوق غير الرسمية مقابل 257 ألف ريال.

وخسرت العملة الإيرانية قرابة نصف قيمتها في 2020 على خلفية تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد بسبب تراجع أسعار النفط وأزمة جائحة كورونا والعقوبات الأمريكية الخانقة. 

وفي وقت سابق، كشف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن عائدات بلاده من النفط تراجعت بأكثر من النصف خلال سنة التقويم المحلي التي انتهت في مارس 2020، وهو ما يزيد من متاعب الاقتصاد الذي يخضع لعقوبات أمريكية صارمة.

وأوضح روحاني أن النفط الذي يشكل أهم مورد للدولة، حقق عائدات تزيد قليلا علي 20 مليار دولار.

وفي مايو 2018، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سحب بلاده من الاتفاق النووي بسبب ما اعتبره تماديا من إيران في سلوكها العدائي بمنطقة الشرق الأوسط.
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