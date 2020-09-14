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بين الناس

رواد طريق طهرة حميد فى الشرقية يشكون من عدم وجود أعمدة إنارة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 05:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن أحمد ماهر، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم وجود أعمدة إنارة بطريق  طهره حميد - أنشاص البصل فى الشرقية.

ويقول فى رسالته : إن عدم وجود أعمدة إنارة، يؤدى لتحول الطريق إلى الظلام الدامس ليلا، ما يؤدى لانتشار حالات السرقة ، منذ 4 شهور الطريق مظلم بعد إزلة الاعمدة القديمة لتركيب الجديد حتى الان لم تركب، مناشدًا محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب  بسرعة حل المشكلة لاهالي القرية انشاص البصل
للتواصل مع الشاكى: 01061084993

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


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