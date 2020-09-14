رواد طريق طهرة حميد فى الشرقية يشكون من عدم وجود أعمدة إنارة

شكا المواطن أحمد ماهر، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم وجود أعمدة إنارة بطريق طهره حميد - أنشاص البصل فى الشرقية.





ويقول فى رسالته : إن عدم وجود أعمدة إنارة، يؤدى لتحول الطريق إلى الظلام الدامس ليلا، ما يؤدى لانتشار حالات السرقة ، منذ 4 شهور الطريق مظلم بعد إزلة الاعمدة القديمة لتركيب الجديد حتى الان لم تركب، مناشدًا محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب بسرعة حل المشكلة لاهالي القرية انشاص البصل

للتواصل مع الشاكى: 01061084993





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.







