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تعليم

البحث العلمى تعلن عن منح مارى كورى لطالبات الماجستير

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 03:02 ص
البحث العلمى
البحث العلمى
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نهلة الشربينى
أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن برنامج منح مارى كورى لطالبات الماجستير التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك فى إطار التعاون مع مركز السينكروترون الاشعاعى الضوئى.



وتعد هذه المنح موجهة لطالبات الماجستير فى مجالات العلوم والتكنولوجيا النووية، والسلامة والأمن النوويين أو عدم الانتشار.



وسيكون الموعد النهائى لقبول طلبات التقدم على الموقع الالكترونى للمنحة 11 اكتوبر 2020.

لمزيد من التفاصيل وللتقدم الكترونيا يرجى الدخول على:

https://www.iaea.org/newscenter/news/marie-sklodowska-curie-fellowship-programme-applications-now-open

مع موافاة الاكاديمية بما يتم على البريد الالكترونى:

[email protected]


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