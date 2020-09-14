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تعليم

غدا..آخر موعد لتسجيل امتحان القدرات المؤهل للقبول ببرنامج الهندسة المعمارية

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 05:02 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقى
أعلنت كلية الهندسة جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " إعلانا بشأن امتحان القدرات المؤهل للقبول ببرنامج الهندسة المعمارية بالبرامج التخصصية. وأضافت الكلية أن الطلبة المرشحين المتقدمين يجب عليهم أن يجتاز البرنامج بنجاح وسيقوم الامتحان بتقييم المهارات التالية لكل طالب: • مهارات التفكير النقدي 
• مهارات الإدراك والإسقاط البصري 
• التفكير المنطقي والمقياس والنسب 
• المعرفة العامة والتفاهم 

وأشارت الكلية ان تاريخ الامتحان 23/9/2020 وعلي ان يكون مدة الامتحان ساعتين حيث نوهت الكلية ان نوع الامتحان MCQ(اسئلة اختيارات متعددة ) والأدوات المطلوبة قلم رصاص + ممحاة 



  وأكدت الكلية ان التسجيل مفتوح ابتداء من 9/9/2020 حتى 15/9/2020 بالإضافة الي دفع رسوم الامتحان وهي100 جنيه وأوضحت الكلية الي كيفية التقديم: 

• يرجى تسجيل الدخول الى SIS 
• اذهب الى خدماتي 
• انقر على ′′ تسجيل اختبار Arch Aptitude ′′ 
• اكمال اجراءات الدفع

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