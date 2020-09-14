غدا..آخر موعد لتسجيل امتحان القدرات المؤهل للقبول ببرنامج الهندسة المعمارية

أعلنت كلية الهندسة جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " إعلانا بشأن امتحان القدرات المؤهل للقبول ببرنامج الهندسة المعمارية بالبرامج التخصصية. وأضافت الكلية أن الطلبة المرشحين المتقدمين يجب عليهم أن يجتاز البرنامج بنجاح وسيقوم الامتحان بتقييم المهارات التالية لكل طالب: • مهارات التفكير النقدي

• مهارات الإدراك والإسقاط البصري

• التفكير المنطقي والمقياس والنسب

• المعرفة العامة والتفاهم





وأشارت الكلية ان تاريخ الامتحان 23/9/2020 وعلي ان يكون مدة الامتحان ساعتين حيث نوهت الكلية ان نوع الامتحان MCQ(اسئلة اختيارات متعددة ) والأدوات المطلوبة قلم رصاص + ممحاة













وأكدت الكلية ان التسجيل مفتوح ابتداء من 9/9/2020 حتى 15/9/2020 بالإضافة الي دفع رسوم الامتحان وهي100 جنيه وأوضحت الكلية الي كيفية التقديم:





• يرجى تسجيل الدخول الى SIS

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• انقر على ′′ تسجيل اختبار Arch Aptitude ′′

• اكمال اجراءات الدفع



