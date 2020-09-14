غدا..آخر موعد لتسجيل امتحان القدرات المؤهل للقبول ببرنامج الهندسة المعمارية

أعلنت كلية الهندسة جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " إعلانا بشأن امتحان القدرات المؤهل للقبول ببرنامج الهندسة المعمارية بالبرامج التخصصية. وأضافت الكلية أن الطلبة المرشحين المتقدمين يجب عليهم أن يجتاز البرنامج بنجاح وسيقوم الامتحان بتقييم المهارات التالية لكل طالب: • مهارات التفكير النقدي
• مهارات الإدراك والإسقاط البصري
• التفكير المنطقي والمقياس والنسب
• المعرفة العامة والتفاهم
وأشارت الكلية ان تاريخ الامتحان 23/9/2020 وعلي ان يكون مدة الامتحان ساعتين حيث نوهت الكلية ان نوع الامتحان MCQ(اسئلة اختيارات متعددة ) والأدوات المطلوبة قلم رصاص + ممحاة
وأكدت الكلية ان التسجيل مفتوح ابتداء من 9/9/2020 حتى 15/9/2020 بالإضافة الي دفع رسوم الامتحان وهي100 جنيه وأوضحت الكلية الي كيفية التقديم:
• يرجى تسجيل الدخول الى SIS
• اذهب الى خدماتي
• انقر على ′′ تسجيل اختبار Arch Aptitude ′′
• اكمال اجراءات الدفع