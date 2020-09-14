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الصحة: التجارب السريرية للقاح كورونا تمت على 35000 شخص حتى الآن.. فيديو

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:00 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور إيهاب كمال مساعد وزيرة الصحة لشئون الطب المهني، إن التجارب السريرية التي تخص تجارب لقاح كورونا فى مصر وصلت للمرحلة الثالثة.

وأضاف الدكتور إيهاب كمال خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن المرحلة الاولى والثانية لتجارب لقاح كورونا تمت على أعداد محدودة من المتطوعين.

وتابع مساعد وزيرة الصحة لشئون الطب المهني أن المرحلة الثالثة لتجربة لقاح كورونا تتم على 45 ألف شخص على مستوي العالم وتم بالفعل التجربة على 35 ألف شخص حتي الان.

وأوضح الدكتور إيهاب كمال أن هناك 4 دول عربية مشتركين فى تجربة هذا اللقاح وهم الاردن والبحرين ومصر والإمارات.

وأشار إلى أن مصر تستهدف 6000 متطوع لتجربة تلك اللقاحين الخاصين بعلاج فيروس كورونا المستجد، موضحا أن شروط التطوع سوف تكون على موقع الوزارة.
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