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تنسيقية شباب الأحزاب: تحالف الأحزاب الأكبر في التاريخ السياسي المصري الحديث

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 05:01 ص
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
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قسم التوك شو
قال محمود القط عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تحالف الأحزاب هو الأول والأكبر في التاريخ السياسي المصري الحديث و يضم كوكبة كبيرة من الأحزاب المؤثرة في السياسة المصرية.        

وأكد القط خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن التحالف له أهدافه الداخلية و الخارجية، حيث أن التحالف يهدف إلى تمثيل أصوات المصريين من كل الطبقات و التوجهات و بالتالي يستطيع تمثيل المصريين بكل فئاتهم داخل البرلمان و تعريف العالم بالحياة السياسية في مصر بتوجهاته المختلفة و ليعرف العالم أن كل الإتجاهات داخل مصر يمكنها دخول البرلمان و التعبير عن الأصوات المختلفة داخل البرلمان.  

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، أن التحالف يضم 12 حزب سياسي كلهم مختلفين في الأفكار و التوجه لكن بصفة مصرية خالصة، مشيرا إلى أن الحياة السياسية في مصر خاصة و فريدة.    

ونوه إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب تمثل كوكبة كبيرة من شرائح المجتمع في التنسيقية تحتوي على 26 حزب سياسي و 27 شاب سياسي، مضيفا إلى أن التحالف الحالي هو تحالف إنتخابي فقط فبعد الانتخابات كل فرد سيعبر عن اتجاهه الخاص، مشيرا إلى ان البرلمان القادم سيكون أكثر برلمان به أحزاب.
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