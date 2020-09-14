تنسيقية شباب الأحزاب: تحالف الأحزاب الأكبر في التاريخ السياسي المصري الحديث

قال محمود القط عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، إن تحالف الأحزاب هو الأول والأكبر في التاريخ السياسي المصري الحديث و يضم كوكبة كبيرة من الأحزاب المؤثرة في السياسة المصرية.





وأكد القط خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن التحالف له أهدافه الداخلية و الخارجية، حيث أن التحالف يهدف إلى تمثيل أصوات المصريين من كل الطبقات و التوجهات و بالتالي يستطيع تمثيل المصريين بكل فئاتهم داخل البرلمان و تعريف العالم بالحياة السياسية في مصر بتوجهاته المختلفة و ليعرف العالم أن كل الإتجاهات داخل مصر يمكنها دخول البرلمان و التعبير عن الأصوات المختلفة داخل البرلمان.





وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، أن التحالف يضم 12 حزب سياسي كلهم مختلفين في الأفكار و التوجه لكن بصفة مصرية خالصة، مشيرا إلى أن الحياة السياسية في مصر خاصة و فريدة.





ونوه إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب تمثل كوكبة كبيرة من شرائح المجتمع في التنسيقية تحتوي على 26 حزب سياسي و 27 شاب سياسي، مضيفا إلى أن التحالف الحالي هو تحالف إنتخابي فقط فبعد الانتخابات كل فرد سيعبر عن اتجاهه الخاص، مشيرا إلى ان البرلمان القادم سيكون أكثر برلمان به أحزاب.