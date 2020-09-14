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حوادث

فى حملات أمنية.. ضبط 6 كيلو حشيش بالشرقية

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:00 ص
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام"، وعدد من مديريات الأمن جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد والأقراص المخدرة.

تمكنت الحملات عقب تقنين الإجراءات من ضبط "كمية من مخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام – 1000 قرص مخدر لعقار الترامادول - مبالغ مالية – 4 هاتف محمول" بحوزة 4 أشخاص بمديرية أمن الشرقية .
 
إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها .
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