فى حملات أمنية.. ضبط 6 كيلو حشيش بالشرقية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام"، وعدد من مديريات الأمن جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد والأقراص المخدرة.





تمكنت الحملات عقب تقنين الإجراءات من ضبط "كمية من مخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام – 1000 قرص مخدر لعقار الترامادول - مبالغ مالية – 4 هاتف محمول" بحوزة 4 أشخاص بمديرية أمن الشرقية .