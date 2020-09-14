أخبار الحوادث.. حريق بقطار القاهرة - الإسكندرية.. حقيقة تظاهر أهالي الدويقة.. وحبس 4 أمناء شرطة وإخلاء سبيل ضابط

وافق مجلس القضاء الأعلى، برءاسة المستشار عبدالله شوضه، بجلسته المنعقدة اليوم، على مشروع تحديد محال إقامة بعض المحامين العامين الأول والمحامين العامين المقدم من المستشار حمادة الصاوي النائب العام عن العام القضائي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١.