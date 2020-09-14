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حوادث

أخبار الحوادث.. حريق بقطار القاهرة - الإسكندرية.. حقيقة تظاهر أهالي الدويقة.. وحبس 4 أمناء شرطة وإخلاء سبيل ضابط

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:27 ص
اخبار الحوادث
اخبار الحوادث
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قسم الحوادث
نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من أخبار الحوادث والأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية.

اندلاع حريق بقطار القاهرة - الإسكندرية ولا خسائر في الأرواح
اندلع حريق بالعربة الرابعة من الخلف بقطار القاهرة - الإسكندرية أمام مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية دون حدوث إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

الخطوات والمستندات المطلوبة لـ استخراج وتجديد الرخص المهنية
يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه خدمة لمعرفة طريقة ورسوم استخراج رخصة قيادة درجة ثالثة 2020 أو رخصة مهنية سواء أولى أو ثانية أو ثالثة.

مصدر أمني ينفي تظاهر أهالي الدويقة.. ويكشف حقيقة الأمر
نفى مصدر أمني، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن مقطع فيديو تضمن تجمع عدد من الأهالى بمنطقة الدويقة بمحافظة القاهرة، وقطع طريق الأوتوستراد.

تفاصيل حبس 4 أمناء شرطة وإخلاء سبيل ضابط لاتهامهم بقتل إسلام الأسترالي
أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس 4 أمناء شرطة، و إخلاء سبيل ضابط شرطة بكفالة ٥٠٠٠ جنيه، على ذمة التحقيقات في اتهامهم، بقتل الشاب إسلام أسترالي بالمنيب.

ننشر حركة المحامين العموم للعام القضائي الجديد
وافق مجلس القضاء الأعلى، برءاسة المستشار عبدالله شوضه، بجلسته المنعقدة اليوم، على مشروع تحديد محال إقامة بعض المحامين العامين الأول والمحامين العامين المقدم من  المستشار حمادة الصاوي النائب العام عن العام القضائي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١.
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