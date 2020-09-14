"الآثار القانونية والاقتصادية لجائحة كورونا".. ندوة بجمعية الاقتصاد السياسي الأربعاء المقبل

تنظم

والإحصاء والتشريع يوم الأربعاء المقبل الموافق 16 سبتمبر 2020 ندوة تحت عنوان "الآثار القانونية والاقتصادية

".

وأعلنت الجمعية عن مشاركة كل من

ورئيس الجمعية و

أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة المنصورة ووزير التعليم العالي الأسبق.



