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برلمان

برلماني: الدولة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
النائب عبد الحميد
النائب عبد الحميد دمرداش
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فريدة محمد
أشاد النائب عبد الحميد الدمرداش عضو مجلس النواب و رئيس مجلس التصديري للحاصلات الزراعية  بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل في إطار نهج استراتيجي شامل لتحقيق مصلحة وغايات الدولة في التنمية العمرانية والزراعية لشمال سيناء وجنوب الوادي"

وقال عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة " الدولة تعمل  على تقليل فاتورة الاستيراد  من الخارج و تهتم بالتنمية و تحقيق الاكتفاء الذاتي كما تبحث عن بدائل لتوفير المياه أيضا.

وأوضح عضو مجلس النواب أن التنمية الزراعية ضرورة في ظل الزيادة السكانية وفي ظل حرص الدولة على توفير المحاصيل الاستيراتيجية  مثل القمح و الذرة مشيدا بتوجهات الدولة نحو الاستثمار في  الصوب الزراعية بما يوفر محاصيل و يقال إهدار المياه.

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية التنمية  و الاستثمار الزراعي في افريقيا لتخفيض فاتورة الاستيراد من الخارج.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه  بأن يتم العمل بشكل متكامل بين القطاعات المعنية في إطار نهج استراتيجي شامل يحقق مصلحة وغايات الدولة في زيادة الرقعة الزراعية المنتجة وبناء مجتمعات عمرانية حديثة في شمال ووسط سيناء وجنوب الوادي.
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