قبل أن يصيب قلبك.. أعراض لا تتجاهلها لفقر الدم

يعد فقر الدم هو أحد أكثر اضطرابات الدم شيوعًا ويمكن أن تكون هناك أسباب مختلفة لفقر الدم مثل نقص الحديد ونقص حمض الفوليك والفقدان الشديد للدم ونقص فيتامين ج وفيتامين ب 12
3. الليمون ..جميع ثمار الحمضيات غنية بفيتامين ج (حمض الأسكوربيك) المعروف بتسهيل امتصاص الحديد
أعراض أكثر شيوعا
تعد الأعراض الأكثر شيوعًا لفقر الدم هي ضيق التنفس، والخمول، والإرهاق، والخفقان، والتعرق المفرط، والحساسية للبرد.
وهناك أعراض تحذيرية غير معتادة مؤشر للإصابة بفقر الدم التي يجب ألا تتجاهلها وتفحصها إليك أبرز تلك العلامات وفقا لموقع "بولد سكاى" الهندى:
1. جلد شاحب ..
2. آلام في الصدر
3. البواسير
5. معدل ضربات القلب السريع
1. جلد شاحب ..
2. آلام في الصدر
3. البواسير
5. معدل ضربات القلب السريع
علاجات سريعه لعلاج الأنيميا
على الجانب الآخر، هناك العديد من الأعشاب التى تساعد على علاج الأنيميا:
1. نبات القراص .. فهو غنى بوجود فيتامينات أ (الريتينول)، ومجموعة ب ، وج (حمض الأسكوربيك)، وك، وكلها تعمل على تحسين امتصاص الحديد في الجسم
2. الأفوكادو ..يحتوى الأفوكادو على كميات كبيرة من الحديد، مما يجعلها إضافة غذائية مثالية بعد العمليات الجراحية الكبرى وعلاج الأنيميا الحادة.
2. الأفوكادو ..يحتوى الأفوكادو على كميات كبيرة من الحديد، مما يجعلها إضافة غذائية مثالية بعد العمليات الجراحية الكبرى وعلاج الأنيميا الحادة.
3. الليمون ..جميع ثمار الحمضيات غنية بفيتامين ج (حمض الأسكوربيك) المعروف بتسهيل امتصاص الحديد