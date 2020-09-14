قبل أن يصيب قلبك.. أعراض لا تتجاهلها لفقر الدم

أعراض أكثر شيوعا



وهناك أعراض تحذيرية غير معتادة مؤشر للإصابة بفقر الدم التي يجب ألا تتجاهلها وتفحصها إليك أبرز تلك العلامات وفقا لموقع "بولد سكاى" الهندى:



1. جلد شاحب ..

2. آلام في الصدر

3. البواسير

5. معدل ضربات القلب السريع



علاجات سريعه لعلاج الأنيميا





على الجانب الآخر، هناك العديد من الأعشاب التى تساعد على علاج الأنيميا:



1. نبات القراص .. فهو غنى بوجود فيتامينات أ (الريتينول)، ومجموعة ب ، وج (حمض الأسكوربيك)، وك، وكلها تعمل على تحسين امتصاص الحديد في الجسم



2. الأفوكادو ..يحتوى الأفوكادو على كميات كبيرة من الحديد، مما يجعلها إضافة غذائية مثالية بعد العمليات الجراحية الكبرى وعلاج الأنيميا الحادة.