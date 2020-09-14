رقم قياسي خلال لقاء باريس سان جيرمان ومارسيليا

شهد الكلاسيكو الفرنسي، بين فريقي باريس سان جيرمان ومارسيليا، صراعًا من نوع خاص، ورقم قياسي لأول مرة في القرن الحادي والعشرين لمباراة في الدوري الفرنسي.

المواجهة انتهت بفوز مارسيليا بهدف دون رد على ملعب "حديقة الأمراء"، معقل فريق باريس سان جيرمان، بالجولة الثالثة للدوري الفرنسي.

ورفع حكم المباراة، 17 بطاقة ملونة، ما بين صفراء وحمراء، هو رقم قياسي لمباراة دوري الدرجة الأولى الفرنسي في القرن الحادي والعشرين.

في باريس سان جيرمان تلقى كلًا من نيمار دا سيلفا، وأليساندرو فلورينزي، وخوان بيرنات، وليوناردو باريديس، وآنخيل دي ماريا، البطاقة الصفراء، ثم حصل نيمار وكورزوا وباريديس على البطاقة الحمراء.

ومن مارسيليا، تلقى هيروكي ساكاي وديميتري باييه، وباب غايي، وألفارو جونزاليس، وماكسيم لوبيز، وداريو بيندينتو، وكيفن ستروتمان، البطاقة الصفراء، ثم تحصل بيندينتو وأمافي على البطاقة الحمراء.