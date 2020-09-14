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برلمان

برلماني: الدولة تتوسع في استصلاح الأراضي لمواكبة الزيادة السكانية

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:02 ص
صدى البلد
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فريدة محمد
أكد النائب رائف تمراز  عضو مجلس النواب  ان توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل في إطار نهج استراتيجي شامل لتحقيق مصلحة وغايات الدولة في التنمية العمرانية والزراعية لشمال سيناء وجنوب الوادي تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي 

وقال عضو مجلس النواب  الرئيس يسعى لاستكمال المشروعات القومية و التوسع في الاراضي المزروعة بعد ان تاكلت بسبب التعديات  بعد ازمة البناء الاراضي الزراعية.

وأكد عضو مجلس النواب أن الدولة تسعى لتوفير موارد تتناسب مع  الزيادة السكانية لتقليل فاتورة الاستيراد  من الخارج داعيا لتوفير نمط  القرى النموذجية للفلاحين التي تساهم في الانتاجانتاج و توقف  التعديات على  الاراضي الزراعية.

وقال إن المشروعات التي تقوم  بها الدولة في سيناء تساهم في سد الفجوة الغذائية و تحقق الاكتفاء الذاتي وتكمل فكرة التنمية التي تساهم ايضا في مواجهة  الإرهاب.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه  بأن يتم العمل بشكل متكامل بين القطاعات المعنية في إطار نهج استراتيجي شامل يحقق مصلحة وغايات الدولة في زيادة الرقعة الزراعية المنتجة وبناء مجتمعات عمرانية حديثة في شمال ووسط سيناء وجنوب الوادي.
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