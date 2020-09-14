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محافظات

نقيب التمريض: قدمنا 57 شهيدا منذ بداية جائحة كورونا في مصر

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 01:25 ص
الدكتوره كوثر محمود
الدكتوره كوثر محمود
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منصور ابوالعلمين
قالت الدكتوره كوثر محمود، رئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة، ورئيس النقابة العامة للتمريض، خلال زيارتها، لمحافظة الوادي الجديد، إن التمريض قدم للوطن 57 شهيدا إثر إصابتهم بفيروس كورونا " كوفيد – 19" منذ بدء الجائحة فى مصر وحتى الآن.

وأكدت كوثر، أن التمريض فى مصر سطر بتضحياته ملحمة تاريخية يكتب صفحاتها جنود الجيش الأبيض، فهم خط الدفاع الأول عن شعوب العالم فى الحرب التى تخوضها البشرية ضد فيروس "كورونا"، حيث إن التمريض حملوا على عاتقهم مسئولية مكافحة عدو خفى يهدد صحة وسلامة الشعوب فى جميع أنحاء العالم، يخاطرون بحياتهم من أجل حماية أوطانهم، وتخفيف الآلام وعلاج المصابين، لم يخشوا المرض ولم يبالوا بالمعاناة الشديدة والتضحيات الجسام من أجل العبور بسلام من هذا الوباء.
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وقالت كوثر، إن ما يبذله أعضاء هذا الجيش يعد إضافة هائلة تعظم من الدور الرائع الذى تؤديه الدولة المصرية لمكافحة ومقاومة خطر فيروس كورونا.

ولفتت إلى أن أهم المشكلات التى تعكف حاليًا النقابة على حلها م وزارة المالية هى رفع قيمة بدل العدوى، والمشكلات المالية الأخرى بالنقابة، ونشكر الرئيس السيسى على اعتماد زيادة قيمة بدل المهن الطبية، وحاليا تركز النقابة على رفع المستوى المهنى والفنى لكل أعضائها من دورات تدريبية حديثة تدعمها النقابة.

وكانت الدكتورة كوثر محمود، رئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة، ورئيس النقابة العامة للتمريض، كرمت خلال زيارتها اليوم الأحد، 79 طبيبا وممرضا من العاملين بقطاع الصحة فى المحافظة فى احتفالية نظمتها مديرية الصحة والنقابة الفرعية للتمريض بالمحافظة بمقر المركز الاستكشافى للعلوم بمدينة الخارجة بحضور الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، وقيادات المديرية من أطباء وتمريض ولفيف من أعضاء نقابة التمريض بالوادى الجديد.
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