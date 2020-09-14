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سيارات

كيف تتخلص من البنزين المغشوش في سيارتك

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:01 ص
بنزين مغشوش
بنزين مغشوش
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أماني نوار

الكثير  من قائدي  السيارات يقعون في خطأ شائع ، حينما يقوم بتزويد خزان السيارة بنوعية من الوقود الخاطئ ، فنرى ان البعض يضع البنزين في السيارة بدل الديزل  ، وهو ما يضرب محرك السيارة في مقتل ، مما يؤدي إلى نتائح وخيمة تصل إلى تعطل المحرك بالكامل .


وأكد خبراء السيارات أنه في حالة تزويد السيارة بالوقود الخاطئ هناك 3 خطوات يجب أن تتبعها: 
-    أول خطوة لا تفكر في تشغيل  المحرك ، وحتي أن صادف تشغيله  قبل إدارك الخطأ ، فتشغيل المحرك سيضرب مضخات الوقود إولا ثم باقي اجزاء المحرك

-    الخطوة الثانية لاتحرك السيارة وقم بنقلها فورا على إحدى  شاحنات نقل السيارات إلى مهندس سيارات متخصص أو إحدى مراكز الصيانة المعتمدة مثل  التوكيل التابع له سيارتك.

-أما الخطوة الثالثة حاول أن تقوم بمل ء خزان السيارة بالوقود الصحيح ،وذلك بعد التأكد من إفراغ الخزان من الوقود الخاطيء تمام ، وبعدها يمكنك العودة وممارسة قيادة سيارتك بشكل طبيعي جدا


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