كيف تتخلص من البنزين المغشوش في سيارتك

- أول خطوة لا تفكر في تشغيل المحرك ، وحتي أن صادف تشغيله قبل إدارك الخطأ ، فتشغيل المحرك سيضرب مضخات الوقود إولا ثم باقي اجزاء المحرك







- الخطوة الثانية لاتحرك السيارة وقم بنقلها فورا على إحدى شاحنات نقل السيارات إلى مهندس سيارات متخصص أو إحدى مراكز الصيانة المعتمدة مثل التوكيل التابع له سيارتك.





الكثير من قائدي السيارات يقعون في خطأ شائع ، حينما يقوم بتزويد خزان السيارة بنوعية من الوقود الخاطئ ، فنرى ان البعض يضع البنزين في السيارة بدل الديزل ، وهو ما يضرب محرك السيارة في مقتل ، مما يؤدي إلى نتائح وخيمة تصل إلى تعطل المحرك بالكامل .وأكد خبراء السيارات أنه في حالة تزويد السيارة بالوقود الخاطئ هناك 3 خطوات يجب أن تتبعها:-أما الخطوة الثالثة حاول أن تقوم بمل ء خزان السيارة بالوقود الصحيح ،وذلك بعد التأكد من إفراغ الخزان من الوقود الخاطيء تمام ، وبعدها يمكنك العودة وممارسة قيادة سيارتك بشكل طبيعي جدا