كيف تتخلص من البنزين المغشوش في سيارتك

الكثير من قائدي السيارات يقعون في خطأ شائع ، حينما يقوم بتزويد خزان السيارة بنوعية من الوقود الخاطئ ، فنرى ان البعض يضع البنزين في السيارة بدل الديزل ، وهو ما يضرب محرك السيارة في مقتل ، مما يؤدي إلى نتائح وخيمة تصل إلى تعطل المحرك بالكامل .
وأكد خبراء السيارات أنه في حالة تزويد السيارة بالوقود الخاطئ هناك 3 خطوات يجب أن تتبعها:
- أول خطوة لا تفكر في تشغيل المحرك ، وحتي أن صادف تشغيله قبل إدارك الخطأ ، فتشغيل المحرك سيضرب مضخات الوقود إولا ثم باقي اجزاء المحرك
- الخطوة الثانية لاتحرك السيارة وقم بنقلها فورا على إحدى شاحنات نقل السيارات إلى مهندس سيارات متخصص أو إحدى مراكز الصيانة المعتمدة مثل التوكيل التابع له سيارتك.
-أما الخطوة الثالثة حاول أن تقوم بمل ء خزان السيارة بالوقود الصحيح ،وذلك بعد التأكد من إفراغ الخزان من الوقود الخاطيء تمام ، وبعدها يمكنك العودة وممارسة قيادة سيارتك بشكل طبيعي جدا