جمال سليمان يكشف كواليس دخوله الدراما المصرية ومدى إتقانه اللهجة الصعيدية.. فيديو

روى الفنان السوري جمال سليمان، تفاصيل دخوله الدراما المصرية ومدى إتقانه اللهجة الصعيدية، مؤكدا أن سبب دخوله الدراما المصرية كان لتغيير فهم الجمهور والإنتاج في مصر والعالم العربي بعد إنعاش الفضائيات العربية خاصة بعد إذاعة مسلسل «حدائق الشيطان».





وقال «سليمان»، في مداخلة على قناة «سكاي نيوز العربية»، إنه شارك في مسلسل «حدائق الشيطان» وكانت هناك العديد من الأعمال التي كان بها فنانون سوريون ولبنانيون مثل مسلسل «الملك فاروق» وغيرها من الأعمال الفنية.





وأضاف الفنان السوري جمال سليمان، أنه يستطيع التحدث باللهجة الصعيدية بطلاقة وبشهادة أهالي الصعيد أنفسهم لكن اللهجة المصرية قد يحتاج إلى بعض الوقت لإتقانها.