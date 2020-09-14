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ديني

رابطة الجامعات الإسلامية تهدي درعها لوزير الأوقاف لجهوده في تجديد الخطاب الديني

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:10 ص
تكريم وزير الأوقاف
تكريم وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أهدى الدكتور أسامة العبد، الأمين العامة لرابطة الجامعات الإسلامية، درع الرابطة، للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تقديرًا لجهوده في تجديد الخطاب الديني، ودور وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في نشر الفكر الوسطي الصحيح.

وتسلم الدرع نيابة عن وزير الأوقاف الدكتور هشام عبد العزيز علي أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الدولي لرابطة الجامعات الإسلامية الذي عقد أمس  بجامعة الإسكندرية تحت عنوان «دور الجامعات في خدمة المجتمع وترسيخ القيم».

وفي سياق آخر، اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد، مبلغ (48,953,200) جنيه، من موازنة الوزارة لعام 2020 / 2021م، كدفعة أولى لعمارة بيوت الله (عز وجل) فى الربع الأول من العام المالى الحالى.
 
وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أعلن أنه فى إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد وصيانة المساجد وفرشها، والاهتمام ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى، وتقوم الوزارة خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر 2020 بافتتاح (314) مسجدا، تم إحلالها وتجديدها، منها (121) مسجدًا من موازنة الوزارة ومواردها الذاتية منهم خمسة مساجد إنشاء جديد.
 
وأكد أن ما تم إنجازه في عمارة المساجد خلال 6 سنوات بناءً جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا أو فرشًا أو صيانةً غير مسبوق في تاريخ مصر، وأن ردّ الوزارة على أهل الشر وجماعات الفتنة والضلال التي تعمل على قلب الحقائق إفكًا وزورًا وبهتانًا دائمًا يأتي بالأفعال والأدلة والبراهين.

وتابع: فالأرقام لا تكذب ولا تتجمل، ويكفي أن نعلم أن ما أنشئ إنشاء جديدًا في 6 سنوات تجاوز 1200 مسجد، وأن ما تم إحلاله وتجديده وصيانته تجاوز 3600 مسجد.

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