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توك شو

أخبار التوك شو.. شروط التطوع في تجارب كورونا.. وتفاصيل أغرب قصة لمواطن داخل تابوت

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة نرصد لكم ابرزها خلال التقرير التالي:

كشف حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، عن شروط التطوع لاختبار لقاحات فيروس كورونا.

قال اللواء حمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتخفيف عن المواطنين، مشيرا إلى أنه تم بناء على توجيهات الرئيس تخفيض أسعار التصالحات إلى 40 % .

أشاد الإعلامي محمود سعد بالحركات الذي قام بها اللاعب محمد صلاح تقليديا للاعب مؤمن زكريا من أجل إسعاده وإدخال السرور علي قلبه. 

قال عبد الله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن الوزارة عرضت مقترح عودة صلاة الجنازة في المساجد على لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا في مجلس الوزراء، متابعا "فور الرد سيتم الإعلان عن القرار فورًا".

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن هناك مواطنا سدد 33 مليون جنيه "تصالح" فى مخالفات بناء لـ 9 عقارات بالمحافظة.

قال محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن الرئيس السيسي وجه بتحقيق التنمية الزراعية في شمال سيناء بصرف النظر عن اى تكلفة مالية.

عرض الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامجه «رأي عام»، المذاع عبر شاشة «TEN» مساء اليوم، الأحد، قصة مواطن نام في نعش وكتب قريبا وتوفى بعدها بـ 5 أيام.

قال جان أسلبورن، وزير خارجية لوكسمبورج، إن الأمور لا يمكن أن تتحرك في المنطقة العربية بدون مصر.

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