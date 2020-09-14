أسامة محمد: الظروف لم تخدمنا أمام الزمالك.. فيديو

قال أسامة محمد المدرب العام لفريق الإنتاج الحربي، إن أداء فريقه كان مميز جدا امام الزمالك في المباراة التي جعتهما مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة في الدوري وانتهت بفوز الأبيض بهدف لمصطفى محمد.





وأكد أسامة في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية "صدى البلد": "أن الظروف لم تخدم الانتاج أمام الزمالك في مباراة اليوم ونعاني من ظروف صعبة ومختار مختار يفعل كل ما شيء مع الفريق"



