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توك شو

جمال سليمان: السياسة أفسدت حياتي الشخصية.. فيديو

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 04:01 ص
الفنان السوري جمال
الفنان السوري جمال سليمان
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قسم التوك شو
قال الفنان السوري جمال سليمان، إن السياسة افسدت عليه حياته الشخصية، مشيرا إلى أن السياسة زادت من الأعباء و القلق رغم أنه طوال حياته مهتم بالشأن السياسي طوال الوقت.       

وأكد سليمان خلال مداخلة على قناة سكاي نيوز العربية، أنه كان يتابع المشهد السياسي في السابق في أوقات فراغه دون قلق حيث أنه كان طرف متلقي فقط أما الآن هو طرف من الأطراف الفاعلة و لديه قضية يعتبرها قضية سامية و يناضل من أجلها ويحلم ان تعود سوريا الي دولة ديمقراطية وقوتها وحريتها .

وأوضح الفنان السوري جمال سليمان، أنه يأمل في سوريا جديدة صاحبة سيادة، مشيرا إلى أنه يتمنى الدستور ان يشمل كل الشعب السوري ينص علي الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تخدم كل السوريين وتمثل فيها الحرية والعدالة الاجتماعية، والكتل السياسية تعمل لمصلحة الجميع بدعم من النظام.
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