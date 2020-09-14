جمال سليمان: السياسة أفسدت حياتي الشخصية.. فيديو

قال الفنان السوري جمال سليمان، إن السياسة افسدت عليه حياته الشخصية، مشيرا إلى أن السياسة زادت من الأعباء و القلق رغم أنه طوال حياته مهتم بالشأن السياسي طوال الوقت.





وأكد سليمان خلال مداخلة على قناة سكاي نيوز العربية، أنه كان يتابع المشهد السياسي في السابق في أوقات فراغه دون قلق حيث أنه كان طرف متلقي فقط أما الآن هو طرف من الأطراف الفاعلة و لديه قضية يعتبرها قضية سامية و يناضل من أجلها ويحلم ان تعود سوريا الي دولة ديمقراطية وقوتها وحريتها .



